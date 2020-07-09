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Нічна пожежа спалахнула в житловій багатоповерхівці Києва. Фото: ДСНС

Пожежа спалахнула вночі у житловій багатоповерхівці Києва (ФОТО, ВІДЕО)

9 лип 2020, 10:29
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Пожежа в Києві сталася сьогодні вночі, 9 липня. Спалахнула пожежа у квартирі в одній із житлових дев’ятиповерхівок у Деснянському районі столиці.

Близько 2.10 ночі до оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу у житловій багатоповерхівці на вулиці Закревського, 31, повідомляє прес-служба ДСНС.

Нічна пожежа спалахнула в житловій багатоповерхівці Києва. Фото: ДСНС

Рятувальники, що приїхали на місце пожежі, встановили, що загоряння сталося в одній із квартир на сьомому поверсі.

Нічна пожежа спалахнула в житловій багатоповерхівці Києва. Фото: ДСНСПід час гасіння пожежі з внутрішньої сходової клітки були евакуйовані 15 мешканців. Серед евакуйованих також був і власник квартири, у якій виникла пожежа.

Нічна пожежа спалахнула в житловій багатоповерхівці Києва. Фото: ДСНСО 2.50 пожежники локалізували займання, а о 3.22 повністю ліквідували пожежу.

Нічна пожежа спалахнула в житловій багатоповерхівці Києва. Фото: ДСНС

Внаслідок пожежі квартира вигоріла повністю. Двері сусідньої квартири пошкоджено, а також закопчені стіни та стеля загального коридору.


З’ясуванням причин та обставин виникнення пожежі займаються правоохоронні органи.

Як раніше писав «Ракурс», у Новій Каховці спалахнула масштабна пожежа у житловій п’ятиповерхівці. Палав дах будинку. Осередком пожежі стала одна з квартир на п’ятому поверсі. Можливою причиною пожежі називають підпал, який скоїв один із мешканців під час сімейної сварки.

Джерело: Ракурс


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