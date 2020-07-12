Пожежа на сміттєзвалищі в Києві. Фото: УНІАН

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Пожежа на сміттєзвалищі в Києві виникла пізно увечері 11 липня. Звалище розташоване неподалік від перетину вулиць Колекторна та Ревуцького (Дарницький район столиці). О 22.00 рятувальникам вдалося локалізувати загоряння на площі 250 кв. м.

Але лише після опівночі пожежу було повністю ліквідовано, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України в місті Києві.

У ДСНС уточнили, що основна складність гасіння пожежі полягала в тому, що сміття було звалене в яму, а у деяких місцях його нашарування сягало 10 м.

Вогонь вдалося загасити швидко, але осередки тління, які були внизу, доводилося ретельно заливати водою. Крім того, на звалищі відсутнє водопостачання, тому рятувальникам доводилося прокладати додаткові рукавні лінії та проводити забір води із найближчого водоймища.

У ліквідації пожежі були задіяні дві одиниці техніки та близько 11 співробітників особового складу підрозділів ДСНС.

Загиблих і постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

Як раніше писав «Ракурс», у ДСНС показали шокуючі наслідки лісових пожеж на Луганщині. Вогонь знищив 23 і пошкодив 36 житлових будинків у селі Смолянинове, також згоріли 80 дачних будинків.