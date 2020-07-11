12 июля в Украине праздник Петра и Павла. Фото: maximum.fm

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12 июля Православная церковь отмечает праздник апостолов Петра и Павла. Также в этот день традиционно заканчивается Петров пост.

Оба они распространяли веру Христа и поэтому справедливо считаются первоверховными апостолами. Петр и Павел скончались мученической смертью в Риме при императоре Нероне. Их память чтят в один день.

Украинцы издавна этого дня белили и празднично убирали дома, иконы украшали чистыми полотенцами, разрисовывали печь. В церковь шли в праздничной одежде.

Народные приметы на праздник Петра и Павла свидетельствуют, что если в этот день ясно — то год будет хорошим. Если же пойдет дождь, то 40 дней еще будет непогода. Чаще всего этот день сухой, жаркий и светлый.

Именины 12 июля отмечают Петр, Павел и Григорий.

Также 12 июля в Украине отмечают День рыбака. Праздник традиционно ежегодно празднуется во второе воскресенье июля. В этом году праздник приходится на завтрашний день.

Украинских любителей порыбачить можно поздравить памятным сувениром. Сами же рыбаки в этот день часто собираются на отдых возле воды. Традиционным в День рыбака блюдом является уха.

Напомним, Всемирный день шоколада отмечают сегодня, 11 июля. Праздник ежегодно отмечается в странах Евросоюза, а также за его пределами.