12 липня в Україні свято Петра й Павла. Фото: maximum.fm

https://racurs.ua/ua/n140994-12-lypnya-den-rybalky-ta-svyato-apostoliv-petra-i-pavla.html

Ракурс

12 липня Православна церква відзначає свято апостолів Петра і Павла. Також у цей день традиційно закінчується Петрів піст.

Як відомо, Петро й Павло особливо шануються в православ’ї. Обидва вони поширювали віру Христа і тому справедливо вважаються первоверховними апостолами. Петро й Павло мученицькою смертю померли в Римі, при імператорі Нероні. Їхню пам’ять вшановують в один день.

Українці здавна цього дня білили і святково вбирали хати, ікони прикрашали чистими рушниками, розмальовували піч. До церкви йшли у святковому одязі.

Народні прикмети на свято Петра й Павла свідчать, що якщо в цей день ясно — то рік буде хорошим. Якщо ж йтиме дощ, то 40 днів ще буде негода. Найчастіше цей день сухий, спекотний, світлий.

Іменини 12 липня відзначають Петро, Павло та Григорій.

Також 12 липня в Україні відзначають День рибалки. Свято традиційно щорічно святкується у другу неділю липня. У цьому році свято припадає на завтрашній день.

Українських любителів порибалити можна привітати пам’ятним сувеніром. Самі ж рибалки цього дня часто збираються на відпочинок біля води. Традиційною в День рибалки стравою є уха.

Нагадаємо, Всесвітній день шоколаду відзначають сьогодні, 11 липня. Свято щорічно відзначається у країнах Євросоюзу, а також за його межами.