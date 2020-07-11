12 липня — День рибалки та свято апостолів Петра і Павлаhttps://racurs.ua/ua/n140994-12-lypnya-den-rybalky-ta-svyato-apostoliv-petra-i-pavla.htmlРакурс
12 липня Православна церква відзначає свято апостолів Петра і Павла. Також у цей день традиційно закінчується Петрів піст.
Як відомо, Петро й Павло особливо шануються в православ’ї. Обидва вони поширювали віру Христа і тому справедливо вважаються первоверховними апостолами. Петро й Павло мученицькою смертю померли в Римі, при імператорі Нероні. Їхню пам’ять вшановують в один день.
Українці здавна цього дня білили і святково вбирали хати, ікони прикрашали чистими рушниками, розмальовували піч. До церкви йшли у святковому одязі.
Народні прикмети на свято Петра й Павла свідчать, що якщо в цей день ясно — то рік буде хорошим. Якщо ж йтиме дощ, то 40 днів ще буде негода. Найчастіше цей день сухий, спекотний, світлий.
Іменини 12 липня відзначають Петро, Павло та Григорій.
Також 12 липня в Україні відзначають День рибалки. Свято традиційно щорічно святкується у другу неділю липня. У цьому році свято припадає на завтрашній день.
Українських любителів порибалити можна привітати пам’ятним сувеніром. Самі ж рибалки цього дня часто збираються на відпочинок біля води. Традиційною в День рибалки стравою є уха.
Нагадаємо, Всесвітній день шоколаду відзначають сьогодні, 11 липня. Свято щорічно відзначається у країнах Євросоюзу, а також за його межами.