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Ракурс
Закон об игорном бизнесе Рада может не принять до конца сессии. Фото: 112 Украина

Закон об игорном бизнесе Рада может не принять до конца сессии

10 июл 2020, 23:57
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Законопроект об игорном бизнесе нардепы могут не успеть рассмотреть и принять до конца текущей сессии. Не исключено, что рассмотрение законопроекта придется перенести на следующую сессию.

Об этом, ссылаясь на комментарии первого заместителя главы фракции «Слуга народа» Александра Корниенко, сообщает «РБК-Украина».

По словам Корниенко, рассмотрение правок к законопроекту затянулось. Многие нердепы не соблюдают договоренностей относительно рассмотрения правок и процесс принял затяжной характер.

Замглавы фракции заявил, что предварительно обсуждались условия рассмотрения законопроекта и все вопросы должны были решиться оперативно, но обсуждение проекта закона пошло не так, как планировалось.


Возможно, что мы даже закроем сессию с не закрытым законом, — заявил Корниенко.

Как ранее писал «Ракурс», Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила, что легализация игорного бизнеса в Украине — это то же самое, что и узаконивание проституции или тяжелых наркотиков. Тимошенко предложила вынести вопрос о легализации игорного бизнеса на референдум.


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