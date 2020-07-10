Закон про гральний бізнес Рада може не прийняти до кінця сесії. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n140962-zakon-pro-gralnyy-biznes-rada-moje-ne-pryynyaty-do-kincya-sesiyi.html

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Законопроект про гральний бізнес нардепи можуть не встигнути розглянути і прийняти до кінця поточної сесії. Не виключено, що розгляд законопроекту доведеться перенести на наступну сесію.

Про це, посилаючись на коментарі першого заступника голови фракції «Слуга народу» Олександра Корнієнка, повідомляє «РБК-Україна».

За словами Корнієнка, розгляд правок до законопроекту затягнувся. Багато нардепів не дотримуються домовленостей щодо розгляду правок і процес набув затяжного характеру.

Заступник голови фракції заявив, що попередньо обговорювалися умови розгляду законопроекту і всі питання повинні були вирішитися оперативно, але обговорення проекту закону пішло не так, як планувалося.

Можливо, що ми навіть закриємо сесію з не закритим законом, — заявив Корнієнко.

Як раніше писав «Ракурс», Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила, що легалізація грального бізнесу в Україні — це те ж саме, що і узаконення проституції або важких наркотиків. Тимошенко запропонувала винести питання про легалізацію грального бізнесу на референдум.