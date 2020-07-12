Насколько заразен коронавирус, установили ученые. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n140997-naskolko-zarazen-koronavirus-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Коронавирус мутирует и новые штаммы инфекции оказались намного агрессивнее вируса, который впервые был обнаружен в Ухане. Декан медицинской школы Университета Гонконга, профессор Габриэль Леунг заявил, что новый штамм вируса на 30% заразнее, чем первоначальный коронавирус.

По словам профессора, один больной может заразить четырех человек, пишет South China Morning Post.

Ученый утверждает, что проведенное в Гонконге исследование подтвердило такую ​​тенденцию, потому что количество заразившихся от каждого инфицированного в марте составляло два — три человека, а в настоящее время этот показатель возрос до четырех человек.

Профессор отметил, что вирус стал более заразным, но нет никаких доказательств, что инфекция стала смертоносней.

Ранее ученые из Южной Кореи сообщали, что в стране быстро распространяется особо заразный штамм коронавируса GH. Сотрудники Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний обнаружили штамм GH, который мутировал из штамма S.

Установлено, что штамм GH распространяется в шесть раз быстрее, чем другие подвиды коронавируса. Кроме того, он легче прикрепляется к клетками организма.

Как ранее писал «Ракурс», в США обнаружен штамм G614, который вызывает более тяжелые последствия заражения, нежели изначальный штамм коронавируса.