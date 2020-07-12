Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n140998-koronavirus-v-ukraine-poshel-na-spad.html

Ракурс

Коронавирус в Украине за последние сутки, 11 июля, пошел на спад. В стране подтверждено 678 новых случаев инфицирования. От осложнений погибли 11 пациентов, 457 человек излечились от недуга.

Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны Украины.

С начала эпидемии в Украине коронавирусом заразился 53 тыс. 521 человек, а 26 тыс. 118 человек излечились от болезни.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 1 тыс. 383 человека.

Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировали во Львовской (121) и Ровенской (78) областях, а также в Киеве (67).

Как ранее писал «Ракурс», за предыдущие сутки, 10 июля, в Украине подтвердили 800 новых случаев заражения коронавирусом и зафиксированы 27 летальных исходов.