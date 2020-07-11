800 новых случаев COVID-19 обнаружили в Украине — какие регионы «подкосил» коронавирус

https://racurs.ua/n140968-800-novyh-sluchaev-koronavirusa-obnarujili-v-ukraine.html

Ракурс

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 10 июля, подкосил еще 800 человек. Общее число заражений составляет 52 843 случаев. По состоянию на утро субботы, 11 июля, зафиксировано 27 новых летальных случаев.

861 пациент выздоровел. Всего в Украине зарегистрировано 1372 смерти от коронавирусной инфекции. Выздоровели 25 661 человек. Болеют в настоящее время — 25 810 пациентов. Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

Статистика COVID-19 в регионам по данным на 11 июля 2020 года:

Винницкая область — 2081 (+21)

Волынская область — 2987 (+55)

Днепропетровская область — 1140 (+3)

Донецкая область — 758 (7)

Житомирская область — 1512 (0)

Закарпатская область — 3842 (+108)

Запорожская область — 612 (+2)

Ивано-Франковская область — 2971 (+56)

Кировоградская область — 670 (0)

Киев — 6115 (125)

Киевская область — 2986 (+46)

Львовская область — 6882 (+119)

Луганская область — 93 (+3)

Николаевская область — 477 (10)

Одесская область — 2141 (+33)

Полтавская область — 331 (+1)

Ровенская область — 4520 (+66)

Сумская область — 337 (+5)

Тернопольская область — 2217 (+43)

Харьковская область — 2621 (+44)

Херсонская область — 204 (+1)

Хмельницкая область — 888 (7)

Черновицкая область — 5117 (+21)

Черкасская область — 738 (+13)

Черниговская область — 594 (+2)

Напомним, 9 июля заболели 819 человек. Из них 67 детей, а также 65 медицинских работников. Было госпитализированы 214 человек, зафиксировано 18 летальных случаев. Победили болезнь 1016 пациентов.