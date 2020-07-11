США нашли партнера для освоения Луны

Астронавты на Луне. Фото: NASA

https://racurs.ua/n140964-ssha-nashli-partnera-dlya-osvoeniya-luny.html

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Осваивать Луну совместно будут Соединенные Штаты Америки и Япония в рамках американской программы «Артемида».

Страны планируют высадить на спутник первую женщину и продолжить исследования поверхности Луны. Во время онлайн-встречи администратор NASA Джим Бриденстайн и министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Коити Хагиуда подписали Совместную декларацию о намерениях. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Отмечается, что страны планируют сотрудничать в рамках программы «Артемида». Роль Японии будет заключаться в строительстве лунной орбитальной платформы-шлюза (Lunar Orbital Platform-Gateway, LOP-G, или Gateway) и в изучении поверхности Луны.

В NASA ожидают, что уже в 2024 году на поверхность Луны впервые ступит нога женщины-астронавта, а в 2028 будет проведено исследование поверхности спутника.

Полученные знания во время исследования должны поспособствовать отправке человека на Марс, считают в NASA.

На данный момент Луна — единственное небесное тело, где побывал человек и образцы которого были доставлены на Землю для изучения.

«Артемида» — программа NASA, в рамках которой запланированы высадка людей на Луну и исследование поверхности естественного спутника Земли.

Напомним, ранее мы сообщали, что Соединенные Штаты Америки хотят осваивать ресурсы Луны без участия России.