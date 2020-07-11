Четыре авто сгорели ночью в Киеве, появились фото — новости Киева

https://racurs.ua/n140967-chetyre-avto-vspyhnuli-nochu-v-kieve-poyavilis-foto.html

Ракурс

Четыре автомобиля сгорели в Киеве в ночь на субботу, 11 июля. Инцидент произошел в Святошинском районе столицы около 2.52. Известно, что машины были припаркованы на обочине проезжей части. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Пожар возник на ул. Чернобыльская, 16/80. По прибытию, спасатели установили, что на обочине проезжей части загорелся припаркованный автомобиль Renault Sandero, — сообщает пресс-служба управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Огонь быстро распространился на автомобили, припаркованные рядом — ВАЗ-2109, Daewoo Lanos и Renault Fluenсe. Пожарные ликвидировали пожар в 3.27. Однако, за это время огонь полностью уничтожил два авто — Renault Sandero и ВАЗ-2109.

В автомобиле Daewoo Lanos огонь уничтожил багажный отсек, также поврежден салон, моторный отсек и лакокрасочное покрытие. Не повезло и транспортному средству Renault Fluenсe — пожар повредил передний бампер, моторный отсек, лобовое стекло и лакокрасочное покрытие авто.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в мае в Киеве посреди дороги полностью сгорел автомобиль.