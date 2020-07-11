Стало известно, какие украинские препараты от коронавируса тестирует Минздрав — коронавирус в Украине

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Министерство здравоохранения проверяет на эффективность при лечении коронавирусной инфекции четыре препарата украинского производства.

Минздрав разрешил проведение клинических испытаний четырех лекарственных средств отечественного производства: Амизон Макс, Амиксин IC, Биовен, Корвитин. Некоторые клинические испытания находятся на завершающей стадии, — говорится в сообщении Минздрава в Телеграмм.

После получения результатов ведомство будет принимать решение о возможности использования медпрепаратов в лечении COVID-19.

Эту информацию сегодня во время брифинга подтвердил министр здравоохранения Максим Степанов.

Сейчас у нас зарегистрированы четыре клинических испытания для четырех лекарственных средств. Это «Амизон», «Амиксин», «Корвитин» и «Биовен»… Сразу после получения информации будут сделаны соответствующие выводы об эффективности этих лекарственных средств, — отметил Степанов.

Напомним, 22 апреля Офис президента сообщал, что в Украине начались клинические исследования отечественного лекарственного средства, который, согласно предварительным выводам украинских ученых, может существенно снизить смертность от COVID-19. 5 мая Минздрав разрешил испытать препарат для борьбы с коронавирусом «Биовен» в пяти больницах. В то же время, Всемирная организация здравоохранения выразила обеспокоенность из-за использования в Украине экспериментальных препаратов.