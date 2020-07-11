Стало відомо, які українські препарати від коронавірусу тестує МОЗ

https://racurs.ua/ua/n140977-stalo-vidomo-yaki-ukrayinski-preparaty-vid-koronavirusu-testuie-moz.html

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Міністерство охорони здоров’я перевіряє на ефективність лікування коронавірусної інфекції чотири препарати українського виробництва.

МОЗ дозволило проведення клінічних випробувань чотирьох лікарських засобів вітчизняного виробництва: Амізон Макс, Аміксин IC, Біовен, Корвітин. Деякі клінічні випробування перебувають на завершальній стадії, — йдеться у повідомленні МОЗ у Телеграм.

Після отримання результатів відомство ухвалюватиме рішення щодо можливості використання препаратів у лікуванні COVID-19.

Цю інформацію сьогодні під час брифінгу підтвердив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зараз у нас зареєстровано чотири клінічні випробування для чотирьох лікарських засобів. Це «Амізон», «Аміксин», «Корвітин» і «Біовен»… Одразу після отримання цієї інформації будуть зроблені відповідні висновки щодо ефективності цих лікарських засобів, — зазначив Степанов.

Нагадаємо, 22 квітня Офіс президента повідомляв, що в Україні розпочалися клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, який, за попередніми висновками українських учених, може суттєво знизити смертність від COVID-19. 5 травня МОЗ дозволив випробувати лікарський засіб для боротьби з коронавірусом «Біовен» у п’яти лікарнях. Водночас, Всесвітня організація охорони здоров’я висловила занепокоєння через використання в Україні експериментальних препаратів.