Скрытые функции смартфонов раскрыл эксперт. Фото: Всетях

https://racurs.ua/n140999-skrytye-funkcii-smartfonov-raskryl-ekspert.html

Ракурс

Скрытые функции смартфонов существенно расширяют возможности современных гаджетов, но компании Apple и Google не спешат о них сообщать рядовым пользователям.

Так, в Android и iOS есть функции, которые следят за работой аппаратной части смартфона. О скрытом функционале смартфонов рассказал эксперт НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко, пишет Lenta.Ru.

Например, есть функция остановки зарядки смартфона, если в порт попала грязь или влага. Кроме того, с помощью специального функционала можно посмотреть информацию об уровне износа аккумулятора.

Также iPhone оборудован функцией «оптимизированной зарядки», которая предусматривает сокращение времени вредного для гаджета состояния, когда он подключен к сети, а батарея полностью заряжена.

Лишь немногие владельцы смартфонов знают о полезном функционале по работе с файлами. Например, в приложении «Файлы» на iOS можно сканировать документы. Такой функционал также есть в некоторых версиях Android, а в «стоковом» Android сканировать документы можно ​через Google Drive.

Смартфоны iPhone также имеют широкий функционал по обработке фото и видео. Пользователь может не только выбирать время начала и конца ролика, но и поворачивать видео, а также изменять размер кадра. Также в iOS и Android реализована возможность записи видео с экрана смартфона.

Кроме того, в Android и iOS есть функция по предотвращению несанкционированного доступа к информации. Например, со смартфона с функцией защиты на входе, можно удаленно стереть информацию, а также отследить местонахождение гаждета в случае его кражи.

На некоторых версиях Android предусмотрена возможность скрывать приложения, сообщения или фотографии. В системе iOS пока можно только скрывать фотографии.

Как ранее писал «Ракурс», компания Apple отслеживает и блокирует смартфоны, которые были украдены из магазинов во время протестов в США. На украденный iPhone приходит сообщение, что смартфон отслеживается и информация о местонахождении будет передана властям.