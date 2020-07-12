Новую причину авиакатастрофы самолета МАУ озвучил Тегеран. Фото: Информатор Киев

https://racurs.ua/n141000-novuu-prichinu-aviakatastrofy-samoleta-mau-ozvuchil-tegeran.html

Ракурс

Авиакатастрофа самолета МАУ в небе над Тегераном произошла еще 8 января этого года, но Иран всеми силами пытается найти оправдание действий своих военных. В Тегеране заявили, что украинский самолет был сбит из-за ошибки в настройках комплекса ПВО.

Иранские власти утверждают, что комплекс ПВО ранее был перемещен и в процессе передислокации были нарушены настройки. Украинский самолет ошибочно был опознан, как объект, приближающийся к Тегерану, сообщается в докладе Организации гражданской авиации Ирана.

Однако известно, что самолет МАУ вылетал из столицы Ирана, а не заходил на посадку.

Также отмечается, что между комплексом ПВО и центром не состоялся обмен данными, в связи с чем, оператор идентифицировал самолет как вражескую цель. Не получив ответа от координационного центра ПВО, он запустил первую ракету по самолету, а затем вторую.

Как ранее писал «Ракурс», Тегеран всеми силами пытается уйти от обсуждения вопроса относительно компенсации за авиакатастрофу МАУ. В Министерстве иностранных дел Украины утверждают, что многие заявления Ирана дипломаты получают со СМИ.