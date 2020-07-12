Ученые из лаборатории Уханя сдались западным спецслужбам

Ученые из лаборатории Уханя дезертировали из Китая на Запад. Фото: DW

https://racurs.ua/n141001-uchenye-iz-laboratorii-uhanya-sdalis-zapadnym-specslujbam.html

Ракурс

Коронавирус в мире уже унес более полумиллиона жизней и погрузил мировую экономику в глубокий кризис, но до сих пор достоверно не установлено, кто виновен в пандемии. Некоторые китайские ученые из лаборатории в Ухане «дезертировали» из Китая на Запад и поделились информацией относительно происхождения коронавируса.

Об этом заявил бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон, пишет The Daily Mirror.

Бэннон сообщил, что ученые из лаборатории Уханя, а также из других китайских институтов, которые перебрались жить на Запад, пока что не общаются с прессой, но западные спецслужбы уже получили доказательства виновности Китая в появлении коронавирусной инфекции.

Бывший советник президента США добавил, что человечество будет шокировано после обнародования этих фактов.

Бэннон также отметил, что показания также дали китайские ученые, которые начали «дезертировать» на Запад, начиная со средины февраля этого года.

Как ранее писал «Ракурс», ученые из Гарвардского университета (США) утверждают, что коронавирус мог распространиться в Китае еще в августе 2019 года. Об этом свидетельствуют спутниковые фотоснимки парковок у больниц в китайском городе Ухань, который считается эпицентром пандемии.