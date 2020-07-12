Погода в Україні. Фото: Politeka

https://racurs.ua/ua/n141005-zahid-peredav-shodu-doschovu-estafetu-pogoda-v-ukrayini-13-lypnya-karta.html

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Погода в Україні 13 липня не порадує теплом. Лише на півдні та сході країни зберігатимуться високі температури. На решті території навіть вдень повітря не прогріється понад 21°.

У Західних областях доба пройде без істотних опадів. У Києві, Житомирі та Вінниці прогнозуються нічні дощі. На півночі, сході, півдні та в центрі дощі очікуються протягом доби, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 13 липня очікується прохолодною, вночі можливий дощ. Вночі прогнозують 12−14°, а вдень — 19−21°.

Погода в Харкові протягом доби буде дощовою. Температурні показники вночі становитимуть 17−19°, вдень — 27−29°.

Погода Львові завтра буде хмарною з проясненнями та прохолодною. Температура повітря вночі становитиме всього 9−11°, а вдень — 19−21°.

Погода в Карпатах завтра буде прохолодною і сухою. Стовпчики термометрів вночі покажуть 9−11°, а вдень — 19−21°.

Погода в Одесі 13 липня буде дощовою. Температура повітря вночі очікується 14−16°, а вдень — 22−24°.

Геомагнітна обстановка в Україні 13 липня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби можливі невеликі збурення.