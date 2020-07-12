Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Погода в Україні. Фото: Politeka

Захід передав сходу дощову естафету — погода в Україні 13 липня (КАРТА)

12 лип 2020, 14:51
999

Погода в Україні 13 липня не порадує теплом. Лише на півдні та сході країни зберігатимуться високі температури. На решті території навіть вдень повітря не прогріється понад 21°.

У Західних областях доба пройде без істотних опадів. У Києві, Житомирі та Вінниці прогнозуються нічні дощі. На півночі, сході, півдні та в центрі дощі очікуються протягом доби, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Україні на 13 липня. Карта: Гідрометцентр

Погода в Києві 13 липня очікується прохолодною, вночі можливий дощ. Вночі прогнозують 12−14°, а вдень — 19−21°.

Погода в Харкові протягом доби буде дощовою. Температурні показники вночі становитимуть 17−19°, вдень — 27−29°.

Погода Львові завтра буде хмарною з проясненнями та прохолодною. Температура повітря вночі становитиме всього 9−11°, а вдень — 19−21°.

Погода в Карпатах завтра буде прохолодною і сухою. Стовпчики термометрів вночі покажуть 9−11°, а вдень — 19−21°.

Погода в Одесі 13 липня буде дощовою. Температура повітря вночі очікується 14−16°, а вдень — 22−24°.


Геомагнітна активність. Скріншот: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 13 липня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби можливі невеликі збурення.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter


.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿