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200-річний будинок рятували від вогню співробітники ДСНС. Фото: ДСНС
Пожежа сталася у 200-річному житловому будинку в Одесі, з’явилися фотоhttps://racurs.ua/ua/n141004-pojeja-stalasya-u-200-richnomu-jytlovomu-budynku-v-odesi-z-yavylysya-foto.htmlРакурс
Пожежа спалахнула сьогодні, 12 липня, у Приморському районі Одеси. Горів житловий триповерховий будинок 1814 року побудови, який розташований на вулиці Буніна, 35.
Осередком пожежі стала одна з квартир на другому поверсі, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Вогонь швидко поширився на третій поверх та дах.
Площа пожежі становить близько 750 кв. м. Для гасіння пожежі було залучено 60 рятувальників та 18 одиниць техніки.
У результаті пожежі жертв та постраждалих немає. Рятувальники продовжують боротьбу з вогнем.
Як раніше писав «Ракурс», у Києві згоріли чотири автомобіля, які були запарковані на узбіччі проїжджої частини. Спочатку загорівся один автомобіль, а потім полум’я перекинулося на сусідні машини.
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