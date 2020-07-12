200-річний будинок рятували від вогню співробітники ДСНС. Фото: ДСНС

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Ракурс

Пожежа спалахнула сьогодні, 12 липня, у Приморському районі Одеси. Горів житловий триповерховий будинок 1814 року побудови, який розташований на вулиці Буніна, 35.

Осередком пожежі стала одна з квартир на другому поверсі, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вогонь швидко поширився на третій поверх та дах.

Площа пожежі становить близько 750 кв. м. Для гасіння пожежі було залучено 60 рятувальників та 18 одиниць техніки.

У результаті пожежі жертв та постраждалих немає. Рятувальники продовжують боротьбу з вогнем.

Як раніше писав «Ракурс», у Києві згоріли чотири автомобіля, які були запарковані на узбіччі проїжджої частини. Спочатку загорівся один автомобіль, а потім полум’я перекинулося на сусідні машини.