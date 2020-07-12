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Ракурс
Послаблення карантину заборонено у семи областях. Фото: Ракурс

Де не чекати на послаблення карантину, розповіли у МОЗ

12 лип 2020, 13:37
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Коронавірус в Україні пішов на спад, про це свідчить статистика за останню добу, але все ж у деяких областях не виконуються вимоги Міністерства охорони здоров’я для пом’якшення карантинних обмежень.

Наразі в семи областях заборонено пом’якшувати карантин, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

За останню добу погіршилася епідеміологічна ситуація у Вінницькій області. В регіоні погіршився показник динаміки захворюваності на коронавірус. Зараз він становить 22,4%, а норма не менше 10%. За останню добу у Вінницькій області зафіксували 16 нових випадків зараження.

Наразі послабити карантин не можуть:


  • Вінницька область (завищений показник динаміки захворюваності на коронавірус);
  • Волинська область (занадто високий відсоток виявлення коронавірусу);
  • Донецька область (низький показник тестування населення);
  • Закарпатська область (високий відсоток завантаженості ліжок та високий відсоток виявлення коронавірусу);
  • Рівненська область (високий відсоток виявлення коронавірусу);
  • Тернопільська область (перевищено показник динаміки захворюваності на коронавірус);
  • Чернігівська область (низький показник тестування населення).

Послаблення карантину заборонено у семи областях. Фото: МОЗ

Як раніше писав «Ракурс», тиждень тому до пом’якшення карантинних обмежень не були готові вісім областей та місто Київ. Зараз список регіонів, які не відповідають критеріям МОЗ, скоротився.

Джерело: Ракурс


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