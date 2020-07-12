Послаблення карантину заборонено у семи областях. Фото: Ракурс

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Ракурс

Коронавірус в Україні пішов на спад, про це свідчить статистика за останню добу, але все ж у деяких областях не виконуються вимоги Міністерства охорони здоров’я для пом’якшення карантинних обмежень.

Наразі в семи областях заборонено пом’якшувати карантин, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

За останню добу погіршилася епідеміологічна ситуація у Вінницькій області. В регіоні погіршився показник динаміки захворюваності на коронавірус. Зараз він становить 22,4%, а норма не менше 10%. За останню добу у Вінницькій області зафіксували 16 нових випадків зараження.

Наразі послабити карантин не можуть:

Вінницька область (завищений показник динаміки захворюваності на коронавірус);

Волинська область (занадто високий відсоток виявлення коронавірусу);

Донецька область (низький показник тестування населення);

Закарпатська область (високий відсоток завантаженості ліжок та високий відсоток виявлення коронавірусу);

Рівненська область (високий відсоток виявлення коронавірусу);

Тернопільська область (перевищено показник динаміки захворюваності на коронавірус);

Чернігівська область (низький показник тестування населення).

Як раніше писав «Ракурс», тиждень тому до пом’якшення карантинних обмежень не були готові вісім областей та місто Київ. Зараз список регіонів, які не відповідають критеріям МОЗ, скоротився.