Сорочинський ярмарок опинився під загрозою зриву

Сорочинський ярмарок. Фото: ТамТур

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Ракурс

Сорочинський ярмарок у селі Великі Сорочинці Полтавської області проводиться щорічно у серпні, але цього року захід можуть скасувати.

Про це заявив під час брифінгу заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації Дмитро Лунін, повідомляє прес-служба Полтавської ОДА.

На думку Луніна, Сорочинський ярмарок може нести велику загрозу здоров’ю жителів області, а також підвищує ризики поширення коронавірусу в регіоні.

Остаточне рішення щодо скасування Сорочинського ярмарку поки що не прийнято і буде залежати від епідеміологічної ситуації не тільки в Полтавській області, а й в цілому по Україні.

В ОДА вважають, що ярмарок може стати черговим епіцентром поширення коронавірусу, тому що на захід приїжджають гості з усієї України.

Переважно протягом цього місяця коронавірус нам завозили з інших областей або навіть країн. Наприклад, з Харкова — три випадки, з Києва — 21 випадок, по одному випадку з Африки та Росії. Зараз Полтавщина у п’ятірці областей з найменшою кількістю хворих. Говорити про посилення карантину поки що рано. Але все буде залежати від поведінки кожного з нас, — заявив Лунін.



Всього від початку карантину в Полтавській області зафіксовано 330 випадків інфікування. Наразі в області 27 хворих. Серед них немає важких пацієнтів.

Як раніше писав «Ракурс», в Україні скоротилася кількість випадків інфікування коронавірусом. За останню добу зафіксовано 678 нових хворих, 11 пацієнтів померли.