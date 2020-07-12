Сорочинская ярмарка оказалась под угрозой срыва

Сорочинская ярмарка. Фото: ТамТур

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Ракурс

Сорочинская ярмарка в селе Великие Сорочинцы Полтавской области проводится ежегодно в августе, но в этом году мероприятие могут отменить.

Об этом заявил во время брифинга заместитель главы Полтавской областной государственной администрации Дмитрий Лунин, сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

По мнению Лунина, Сорочинская ярмарка может нести большую угрозу здоровью жителей области, а также повышает риски распространения коронавируса в регионе.

Окончательное решение относительно отмены Сорочинской ярмарки пока не принято и будет зависеть от эпидемиологической ситуации не только в Полтавской области, но и в целом по Украине.

В ОГА считают, что ярмарка может стать очередным эпицентром распространения коронавируса, потому что на мероприятие приезжают гости со всей Украины.

Преимущественно в течение этого месяца коронавирус нам завозили из других областей или даже стран. Например, из Харькова — три случая, из Киева — 21 случай, по одному случаю из Африки и России. Сейчас Полтавщина в пятерке областей с наименьшим количеством больных. Говорить об усилении карантина пока рано. Но все будет зависеть от поведения каждого из нас, — заявил Лунин.



Всего с начала карантина в Полтавской области зафиксированы 330 случаев инфицирования. На сегодняшний день в области 27 больных. Среди них нет тяжелых пациентов.

Как ранее писал «Ракурс», в Украине сократилось количество случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 678 новых больных, 11 пациентов скончались.