Ослабление карантина Минздрав запретил в семи областях. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n141003-ne-gotovye-k-oslableniu-karantina-oblasti-nazvali-v-minzdrave.html

Ракурс

Коронавирус в Украине пошел на спад, об этом свидетельствует статистика за последние сутки, но все же в некоторых областях не выполняются требования Министерства здравоохранения для смягчения карантинных ограничений.

На сегодняшний день в семи областях запрещено смягчать карантин, сообщает пресс-служба Минздрава.

За последние сутки ухудшилась эпидемиологическая ситуация в Винницкой области. В регионе ухудшился показатель динамики заболеваемости коронавирусом. Сейчас он составляет 22,4% при норме меньше 10%. За последние сутки в Винницкой области зафиксировали 16 новых случаев заражения.

На сегодняшний день ослабить карантин не могут:

Винницкая область (превышен показатель динамики заболеваемости коронавирусом);

Волынская область (слишком высокий процент выявления коронавируса);

Донецкая область (низкий показатель тестирования населения);

Закарпатская область (высокий процент загруженности койкомест и высокий процент выявления коронавируса);

Ровенская область (высокий процент выявления коронавируса);

Тернопольская область (превышен показатель динамики заболеваемости коронавирусом);

Черниговская область (низкий показатель тестирования населения).

Как ранее писал «Ракурс», неделю назад к смягчению карантинных ограничений не были готовы восемь областей и город Киев. Сейчас список регионов, не соответствующих критериям Минздрава, сократился.