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Ракурс
Ослабление карантина Минздрав запретил в семи областях. Фото: Ракурс

Не готовые к ослаблению карантина области назвали в Минздраве

12 июл 2020, 13:37
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Коронавирус в Украине пошел на спад, об этом свидетельствует статистика за последние сутки, но все же в некоторых областях не выполняются требования Министерства здравоохранения для смягчения карантинных ограничений.

На сегодняшний день в семи областях запрещено смягчать карантин, сообщает пресс-служба Минздрава.

За последние сутки ухудшилась эпидемиологическая ситуация в Винницкой области. В регионе ухудшился показатель динамики заболеваемости коронавирусом. Сейчас он составляет 22,4% при норме меньше 10%. За последние сутки в Винницкой области зафиксировали 16 новых случаев заражения.

На сегодняшний день ослабить карантин не могут:


  • Винницкая область (превышен показатель динамики заболеваемости коронавирусом);
  • Волынская область (слишком высокий процент выявления коронавируса);
  • Донецкая область (низкий показатель тестирования населения);
  • Закарпатская область (высокий процент загруженности койкомест и высокий процент выявления коронавируса);
  • Ровенская область (высокий процент выявления коронавируса);
  • Тернопольская область (превышен показатель динамики заболеваемости коронавирусом);
  • Черниговская область (низкий показатель тестирования населения).

Ослабление карантина Минздрав запретил в семи областях. Фото: Минздрав

Как ранее писал «Ракурс», неделю назад к смягчению карантинных ограничений не были готовы восемь областей и город Киев. Сейчас список регионов, не соответствующих критериям Минздрава, сократился.

Источник: Ракурс


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