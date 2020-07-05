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Ракурс
Смягчения карантина в Киеве и еще восьми областях пока не будет. Фото: Ракурс

Смягчения карантина в Киеве и еще восьми областях пока не будет

5 июл 2020, 15:28
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Смягчение карантина может вводиться в каждом отдельно взятом регионе Украины. Но для этого должны выполняться все критерии, установленные Министерством здравоохранения. По состоянию на 5 июля Киев и еще восемь областей не готовы к смягчению карантинных ограничений.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Не готовы к ослаблению карантинных ограничений:

  • Волынская область;
  • Донецкая область;
  • Закарпатская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Львовская область;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Черниговская область;
  • город Киев.

В частности, в Закарпатской области превышена норма по показателю загруженности коек (63,55% при допустимом значении не более 50%). Также в регионе превышена норма динамики роста заболеваемости коронавирусом.

В Донецкой области зафиксирована самая высокая недельная динамика заболеваемости по Украине — 114,81%.

В Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в Киеве отмечается превышение нормы динамики выявленных новых случаев. А в Черниговской и Одесской областях население недостаточно охвачено тестированием.


Коронавирусная статистика в разрезе областей. Фото: Минздрав

Как ранее писал «Ракурс», мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городские власти усиливают противоэпидемиологические меры из-за ухудшения коронавирусной статистики в столице.

Источник: Ракурс


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