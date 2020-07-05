Смягчения карантина в Киеве и еще восьми областях пока не будет

Смягчения карантина в Киеве и еще восьми областях пока не будетhttps://racurs.ua/n140682-smyagcheniya-karantina-v-kieve-i-esche-vosmi-oblastyah-poka-ne-budet.htmlРакурс
Смягчение карантина может вводиться в каждом отдельно взятом регионе Украины. Но для этого должны выполняться все критерии, установленные Министерством здравоохранения. По состоянию на 5 июля Киев и еще восемь областей не готовы к смягчению карантинных ограничений.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Не готовы к ослаблению карантинных ограничений:
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Черниговская область;
- город Киев.
В частности, в Закарпатской области превышена норма по показателю загруженности коек (63,55% при допустимом значении не более 50%). Также в регионе превышена норма динамики роста заболеваемости коронавирусом.
В Донецкой области зафиксирована самая высокая недельная динамика заболеваемости по Украине — 114,81%.
В Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в Киеве отмечается превышение нормы динамики выявленных новых случаев. А в Черниговской и Одесской областях население недостаточно охвачено тестированием.
Как ранее писал «Ракурс», мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что городские власти усиливают противоэпидемиологические меры из-за ухудшения коронавирусной статистики в столице.