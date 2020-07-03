Карантин в Украине. Фото: Буг

https://racurs.ua/n140620-bazy-otdyha-shackih-ozer-zakryli-na-karantin-nazvana-prichina.html

Ракурс

Карантин в Украине продлен до 31 июля, однако он является адаптивным. Это означает, что его могут ужесточать в отдельных регионах в зависимости от эпидемиологической ситуации. Так, ограничения решили усилить на базах отдыха Шацких озер в Волынской области.

Карантин ужесточили уже с пятницы, 3 июля. Такое решение приняла областная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

С сегодняшнего дня все базы отдыха, расположенные на Шацких озерах, будут закрыты. Также усиливается контроль за выполнением ограничений на других водоемах Шацкого района, где было зафиксировано скопление людей. Закрываются и площадки для кемпинга, хостелы, санатории, пансионаты, летние оздоровительные лагеря.

Кроме этого, с 3 июля запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении, в частности, закрыты проезды к озерам. Усилить контроль в районе решили из-за роста количества новых больных коронавирусом в области.

Волынская область — на четвертом месте по количеству больных коронавирусом. За последнюю неделю наибольший рост заболеваемости происходит именно в Шацком районе и составляет 60,3 на 100 тыс. населения.

Как писал «Ракурс», Польша через два дня после отмены обязательного 14-дневного карантина для туристов из Украины решила вернуть это ограничение. С 3 июля человек, прилетевший из Украины, должен пройти в Польше двухнедельную обсервацию.