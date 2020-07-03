Карантин в Україні. Фото: Буг

https://racurs.ua/ua/n140620-bazy-vidpochynku-shackyh-ozer-zakryly-na-karantyn-nazvano-prychynu.html

Ракурс

Карантин в Україні діятиме до 31 липня, проте він є адаптивним. Це означає, що його можуть посилювати в окремих регіонах в залежності від епідеміологічної ситуації. Так, обмеження вирішили посилити на базах відпочинку Шацьких озер у Волинській області.

Посилення карантину запроваджено вже з п’ятниці, 3 липня. Таке рішення ухвалила обласна комісія з надзвичайних ситуацій.

Відсьогодні усі бази відпочинку, що розташовані на Шацьких озерах, будуть закриті. Також посилюється контроль за виконанням обмежень на інших водоймах Шацького району, де було зафіксовано скупчення людей. Закриваються й майданчики для кемпінгу, хостели, санаторії, пансіонати, літні оздоровчі табори тощо.

Окрім цього, з 3 липня забороняються регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні, зокрема, закрито проїзди до озер. Посилити контроль у районі вирішили через зростання кількості нових хворих на коронавірус в області.

Волинська область — на четвертому місці за кількістю хворих на коронавірус. За останній тиждень найбільший ріст захворюваності відбувається саме в Шацькому районі і становить 60,3 на 100 тис. населення.

Як писав «Ракурс», Польща через два дні після скасування обов’язкового 14-денного карантину для туристів з України вирішила повернути це обмеження. З 3 липня особа, яка прилетіла з України, має пройти в Польщі двотижневу обсервацію.