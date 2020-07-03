Апеляційний суд оголосив рішення щодо домашнього арешту Стерненка

Домашній арешт Стерненка — суд оголосив рішення

https://racurs.ua/ua/n140619-apelyaciynyy-sud-ogolosyv-rishennya-schodo-domashnogo-areshtu-sternenka.html

Ракурс

Справу Сергія Стерненка 3 липня розглядав Київський апеляційний суд. Раніше активіст оскаржив рішення суду першої інстанції про цілодобовий домашній арешт.

Судді залишили мене під цілодобовим арештом. Це відбулось через тиск Зеленського, Венедіктової та Авакова, — написав Стерненко у Телеграм.

Прихильники Стерненка відреагували на це рішення колегії суддів вигуками «Зелю геть». Також активісти запалили фаєри.

Нагадаємо, 15 червня запобіжний захід у виді домашнього арешту Стерненку обрав Шевченківський райсуд Києва.

Апеляцію почали розглядати ще 26 червня, а потім служителі Феміди оголосили тижневу перерву. Сьогодні суд заслуховував тих, хто виявив бажання взяти активіста на поруки. Прихильники Стерненка знову прийшли під стіни суду. Біля Апеляційного суду силовики застосували підвищені заходи безпеки.

Нагадаємо, суд обрав Стерненку запобіжний захід в рамках справи про напад на нього влітку 2018 року в Одесі. Його оголосили підозрюваним, а 25 червня стало відомо, що СБУ вже завершила досудове розслідування резонансної справи. Стерненка підозрюють в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.