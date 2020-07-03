Апелляционный суд огласил решение о домашнем аресте Стерненко

https://racurs.ua/n140619-apellyacionnyy-sud-oglasil-reshenie-o-domashnem-areste-sternenko.html

Ракурс

Дело Сергея Стерненко 3 июля рассматривал Киевский апелляционный суд. Ранее активист обжаловал решение суда первой инстанции о круглосуточным домашнем аресте.

Судьи оставили меня под круглосуточным арестом. Это произошло из-за давления Зеленского, Венедиктовой и Авакова, — написал Стерненко в Телеграмм.

Сторонники Стерненко отреагировали на решение коллегии судей возгласами «Зелю геть». Также они зажгли фаеры.

Напомним, 15 июня меру пресечения в виде домашнего ареста Стерненко избрал Шевченковский райсуд Киева.

Апелляцию начали рассматривать еще 26 июня, а затем служители Фемиды объявили недельный перерыв. Сегодня суд заслушал тех, кто изъявил желание взять активиста на поруки. Сторонники Стерненко снова пришли под стены суда, а силовики обеспечивали повышенные меры безопасности.

Напомним, суд избрал Стерненко меру пресечения в рамках дела о нападении на него летом 2018 года в Одессе. Его объявили подозреваемым, а 25 июня стало известно, что СБУ уже завершило досудебное расследование резонансного дела. Стерненко подозревают в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.