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Ракурс
Апелляционный суд огласил решение о домашнем аресте Стерненко

Апелляционный суд огласил решение о домашнем аресте Стерненко

3 июл 2020, 13:52
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Дело Сергея Стерненко 3 июля рассматривал Киевский апелляционный суд. Ранее активист обжаловал решение суда первой инстанции о круглосуточным домашнем аресте.

Судьи оставили меня под круглосуточным арестом. Это произошло из-за давления Зеленского, Венедиктовой и Авакова, — написал Стерненко в Телеграмм.

Сторонники Стерненко отреагировали на решение коллегии судей возгласами «Зелю геть». Также они зажгли фаеры.

Напомним, 15 июня меру пресечения в виде домашнего ареста Стерненко избрал Шевченковский райсуд Киева.

Домашній арешт Стерненка — суд оголосив рішення


Апелляцию начали рассматривать еще 26 июня, а затем служители Фемиды объявили недельный перерыв. Сегодня суд заслушал тех, кто изъявил желание взять активиста на поруки. Сторонники Стерненко снова пришли под стены суда, а силовики обеспечивали повышенные меры безопасности.

Напомним, суд избрал Стерненко меру пресечения в рамках дела о нападении на него летом 2018 года в Одессе. Его объявили подозреваемым, а 25 июня стало известно, что СБУ уже завершило досудебное расследование резонансного дела. Стерненко подозревают в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Источник: Ракурс


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