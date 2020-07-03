Масовий мор риби стався на Волині — підозрюють водоканал, фото — Фейсбук А.Мальований

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Екологічне лихо сталося на Волині. У річці Стир біля Луцька зафіксували масовий мор риби. Екоінспекція нарахувала понад 8 млн збитків, а також попередньо встановила причину загибелі риби.

Природоохоронні органи підозрюють, що до мору призвела брудна вода. У Стиру не знайшли збудників екто- та ендопаразитів, але на зябрах мертвих риб виявили густий брудно-сірий слиз.

Інспектори вважають, що риба загинула через забруднення води, повідомив у Фейсбук Андрій Мальований, голова Державної екологічної інспекції України.

25 червня інспектори перевірили русло Стира на ділянці від села Липляни до села Княгининок через повідомлення про злив нечистот у річку Стир. Мертву рибу виявили на площі 177,5 тис. кв. м.

Ця ділянка Стиру біля Луцька вже довгий час перебуває у фокусі уваги екологів та громадськості. Лучани припускають, що очисні споруди міського водоканалу, які функціонують у селі Липляни, не справляються зі своїми функціями і час від часу скидають у річку неочищені стоки. У ці моменти обласний центр атакує нестерпний сморід.

Співробітників Держекоінспекції не допускали до позапланової перевірки аж до втручання керівництва Луцька. Директор комунального підприємства Віктор Гуменюк заперечував причетність водоканалу до екологічного лиха.

Він припустив, що це могло статися через потрапляння у водойму хімікатів з фермерських полів, а також через надходження в річку великої кількості води після зливи і нестачі у ній кисню.