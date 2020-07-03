Массовый мор рыбы случился на Волыни — подозревают водоканал, фото — Фейсбук А.Мальований

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Экологическое бедствие произошло на Волыни. В реке Стырь возле Луцка зафиксировали массовый мор рыбы. Экоинспекция насчитала более 8 млн убытков, а также предварительно установила причину гибели рыбы.

Природоохранные органы подозревают, что причина экокатастрофы — грязная вода. В реке не нашли возбудителей экто- и эндопаразитов, но на жабрах мертвых рыб обнаружили густую грязно-серую слизь.

Инспекторы считают, что рыба погибла из-за загрязнения воды, сообщил в Фейсбук Андрей Малеванный, глава Государственной экологической инспекции Украины.

25 июня инспекторы проверили русло Стыря на участке от села Липляны до села Княгининок из-за сообщений о сливе нечистот в реку. Мертвую рыбу обнаружили на площади 177,5 тыс. кв. м.

Этот участок Стыря возле Луцка уже долгое время находится в фокусе внимания экологов и общественности. Лучане предполагают, что очистные сооружения городского водоканала, которые функционируют в селе Липляны, не справляются со своими функциями и время от времени сбрасывают в реку неочищенные стоки. В эти моменты областной центр атакует невыносимая вонь.

Сотрудников Госэкоинспекции не допускали к внеплановой проверки до вмешательства руководства Луцка. Директор коммунального предприятия Виктор Гуменюк отрицал причастность водоканала к экологическому бедствию.

Он предположил, что мор мог произойти из-за попадания в водоем химикатов из фермерских полей, а также из-за поступления в реку большого количества воды после ливня и недостатка в ней кислорода.