Послаблення карантину в Києві та ще восьми областях поки що не буде

Послаблення карантину в Києві та ще восьми областях поки що не будеhttps://racurs.ua/ua/n140682-poslablennya-karantynu-v-kyievi-ta-sche-vosmy-oblastyah-poky-scho-ne-bude.htmlРакурс
Послаблення карантину може вводитися у кожному окремо взятому регіоні України. Але для цього повинні виконуватися усі критерії, встановлені Міністерством охорони здоров’я. Станом на 5 липня Київ та ще вісім областей не готові до пом’якшення карантинних обмежень.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
Не готові до послаблення карантинних обмежень:
- Волинська область;
- Донецька область;
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Львівська область;
- Одеська область;
- Рівненська область;
- Чернігівська область;
- місто Київ.
Зокрема, у Закарпатській області перевищена норма за показником завантаженості ліжок (63,55% за допустимого значення не більше як 50%). Також у регіоні перевищена норма динаміки зростання захворюваності на коронавірус.
У Донецькій області зафіксована найвища тижнева динаміка захворюваності в Україні — 114,81%.
У Рівненській, Волинській, Івано-Франківській та Львівській областях, а також у Києві відзначається перевищення норми динаміки виявлених нових випадків. А в Чернігівській та Одеській областях населення недостатньо охоплено тестуванням.
Як раніше писав «Ракурс», мер Києва Віталій Кличко повідомив, що міська влада посилює протиепідемічні заходи через погіршення коронавірусної статистики в столиці.