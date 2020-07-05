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Ракурс
Послаблення карантину в Києві та ще восьми областях поки що не буде. Фото: Ракурс

Послаблення карантину в Києві та ще восьми областях поки що не буде

5 лип 2020, 15:28
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Послаблення карантину може вводитися у кожному окремо взятому регіоні України. Але для цього повинні виконуватися усі критерії, встановлені Міністерством охорони здоров’я. Станом на 5 липня Київ та ще вісім областей не готові до пом’якшення карантинних обмежень.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Не готові до послаблення карантинних обмежень:

  • Волинська область;
  • Донецька область;
  • Закарпатська область;
  • Івано-Франківська область;
  • Львівська область;
  • Одеська область;
  • Рівненська область;
  • Чернігівська область;
  • місто Київ.

Зокрема, у Закарпатській області перевищена норма за показником завантаженості ліжок (63,55% за допустимого значення не більше як 50%). Також у регіоні перевищена норма динаміки зростання захворюваності на коронавірус.

У Донецькій області зафіксована найвища тижнева динаміка захворюваності в Україні — 114,81%.

У Рівненській, Волинській, Івано-Франківській та Львівській областях, а також у Києві відзначається перевищення норми динаміки виявлених нових випадків. А в Чернігівській та Одеській областях населення недостатньо охоплено тестуванням.


Коронавірусна статистика у розрізі областей. Фото: МОЗ

Як раніше писав «Ракурс», мер Києва Віталій Кличко повідомив, що міська влада посилює протиепідемічні заходи через погіршення коронавірусної статистики в столиці.

Джерело: Ракурс


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