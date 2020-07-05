Послаблення карантину в Києві та ще восьми областях поки що не буде. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n140682-poslablennya-karantynu-v-kyievi-ta-sche-vosmy-oblastyah-poky-scho-ne-bude.html

Ракурс

Послаблення карантину може вводитися у кожному окремо взятому регіоні України. Але для цього повинні виконуватися усі критерії, встановлені Міністерством охорони здоров’я. Станом на 5 липня Київ та ще вісім областей не готові до пом’якшення карантинних обмежень.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Не готові до послаблення карантинних обмежень:

Волинська область;

Донецька область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Львівська область;

Одеська область;

Рівненська область;

Чернігівська область;

місто Київ.

Зокрема, у Закарпатській області перевищена норма за показником завантаженості ліжок (63,55% за допустимого значення не більше як 50%). Також у регіоні перевищена норма динаміки зростання захворюваності на коронавірус.

У Донецькій області зафіксована найвища тижнева динаміка захворюваності в Україні — 114,81%.

У Рівненській, Волинській, Івано-Франківській та Львівській областях, а також у Києві відзначається перевищення норми динаміки виявлених нових випадків. А в Чернігівській та Одеській областях населення недостатньо охоплено тестуванням.

Як раніше писав «Ракурс», мер Києва Віталій Кличко повідомив, що міська влада посилює протиепідемічні заходи через погіршення коронавірусної статистики в столиці.