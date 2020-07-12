200-летний дом спасали от огня сотрудники ГСЧС. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Пожар вспыхнул сегодня, 12 июля, в Приморском районе Одессы. Горел жилой трехэтажный дом 1814 года постройки, который расположен на улице Бунина, 35.

Очаг возгорания находился в одной из квартир на втором этаже, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Огонь быстро распространился на третий этаж и крышу.

Площадь пожара составила около 750 кв. м. Для тушения пожара были привлечены 60 спасателей и 18 единиц техники.

В результате пожара жертв и пострадавших нет. Спасатели продолжают борьбу с огнем.

Как ранее писал «Ракурс», в Киеве сгорели четыре автомобиля, которые были припаркованы на обочине проезжей части. Сначала загорелся один автомобиль, а затем пламя перекинулось на соседние машины.