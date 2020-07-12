Ракурсhttps://racurs.ua/
200-летний дом спасали от огня сотрудники ГСЧС. Фото: ГСЧС
Пожар произошел в 200-летнем жилом доме в Одессе, появились фотоhttps://racurs.ua/n141004-pojar-proizoshel-v-200-letnem-jilom-dome-v-odesse-poyavilis-foto.htmlРакурс
Пожар вспыхнул сегодня, 12 июля, в Приморском районе Одессы. Горел жилой трехэтажный дом 1814 года постройки, который расположен на улице Бунина, 35.
Очаг возгорания находился в одной из квартир на втором этаже, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Огонь быстро распространился на третий этаж и крышу.
Площадь пожара составила около 750 кв. м. Для тушения пожара были привлечены 60 спасателей и 18 единиц техники.
В результате пожара жертв и пострадавших нет. Спасатели продолжают борьбу с огнем.
Как ранее писал «Ракурс», в Киеве сгорели четыре автомобиля, которые были припаркованы на обочине проезжей части. Сначала загорелся один автомобиль, а затем пламя перекинулось на соседние машины.
Читайте также
.