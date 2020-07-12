Погода в Украине. Фото: Politeka

https://racurs.ua/n141005-zapad-peredal-vostoku-dojdevuu-estafetu-pogoda-v-ukraine-13-iulya.html

Ракурс

Погода в Украине 13 июля не порадует теплом. Лишь на юге и востоке страны сохранятся высокие температуры. На остальной территории даже днем воздух не прогреется выше 21°.

В Западных областях сутки пройдут без существенных осадков. В Киеве, Житомире и Виннице прогнозируются ночные дожди. На севере, востоке, юге и в центре дожди ожидаются на протяжении суток, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 13 июля ожидается прохладной, ночью возможен дождь. Ночью прогнозируют 12−14°, а днем — 19−21°.

Погода в Харькове на протяжении суток будет дождливой. Температурные показатели ночью составят 17−19°, днем — 27−29°.

Погода Львове завтра будет облачной с прояснениями и прохладной. Температура воздуха ночью всего 9−11°, а днем — 19−21°.

Погода в Карпатах завтра будет прохладной и сухой. Столбики термометров в темное время суток покажут 9−11°, а днем — 19−21°.

Погода в Одессе 13 июля будет дождливой. Температура воздуха ночью ожидается 14−16°, а днем — 22−24°.

Геомагнитная обстановка в Украине 13 июля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.