Видворяти студентів зі США передумав Трамп. Фото: pixabay

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Ракурс

Влада США вирішила скасувати обов’язкову вимогу для іноземних студентів поїхати зкраїни, якщо їхні заняття в осінньому семестрі проходитимуть в онлайн-форматі.

Таке рішення було ухвалено після того, як низка вишів виступили проти нових обмежень. Про рішення суду пише The New York Times.

Позов подали Гарвард і Массачусетський технологічний інститут, це сталося за два дні після того, як влада США оголосила про свою вимогу видворяти студентів. Згодом проти висилки іноземних студентів виступили і 20 американських штатів.

Позов підтримали і понад десятка технологічних компаній, зокрема Google, Facebook і Twitter. Вони стверджують, що така політика завдасть шкоди їхньому бізнесу. Після цього 15 членів Конгресу підписали лист, що закликає адміністрацію президента США Дональда Трампа відновити колишню політику щодо іноземних студентів.

Американські університети можуть втратити мільйони доларів, якщо припинять навчати іноземних студентів. Висилка студентів також могла вплинути і на компанії, які не змогли б брати на роботу висококваліфікованих працівників, адже багато людей починають свою кар'єру при навчанні.

Нагадаємо, на початку липня влада США ухвалила рішення, що студенти з візами F-1 і M-1, які перейшли на онлайн-навчання, не можуть залишатися на території країни.