Выдворять студентов из США передумал Трамп. Фото: pixabay

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Власти США решили отменить обязательное требование для иностранных студентов покинуть страну, если их занятия в осеннем семестре будут проходить в онлайн-формате.

Такое решение было принято после того, как ряд вузов выступили против новых ограничений. О решении суда пишет The New York Times.

Иск подали Гарвард и Массачусетский технологический институт, это произошло спустя два дня после того, как власти США объявили о своем требовании выдворять студентов. Впоследствии против высылки иностранных студентов выступили и 20 американских штатов.

Иск поддержали и более десятка технологических компаний, включая Google, Facebook и Twitter. Они утверждают, что такая политика нанесет ущерб их бизнесу. После этого 15 членов Конгресса подписали письмо, призывающее администрацию президента США Дональда Трампа восстановить прежнюю политику в отношении иностранных студентов.

Из-за потери учащихся из других стран американские университеты могут потерять миллионы долларов. Высылка студентов также могла коснуться и компаний, которые не смогли бы нанимать высококвалифицированных работников, так как многие начинают свою карьеру при обучении.

Напомним, в начале июля власти США приняли решение, что студенты с визами F-1 и M-1, которые перешли на онлайн-обучение, не могут оставаться на территории страны.