Взрыв в кулинарной школе в России попал на видео. Фото: Мойка78

https://racurs.ua/n141149-vzryv-v-kulinarnoy-shkole-v-rossii-popal-na-video.html

Ракурс

Взрыв газа произошел сегодня утром в России. Местом происшествия стала кулинарная школа, расположенная в одном из жилых домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.

Видео с места инцидента опубликовали в сети. На записях видно пламя и клубы дыма из окон нескольких квартир, а также разбросанные обломки.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадала 50-летняя женщина. Из-за ожогов 70% тела потерпевшая находится в тяжелом состоянии. Не исключено, что она пыталась совершить самоубийство, следствием чего и стал взрыв.

Еще до приезда спасателей люди начали самостоятельно выбираться из горящих квартир через окна и балконы. Затем экстренные службы завершили эвакуацию всех находившихся в здании, пишет Lenta.ru со ссылкой на данные очевидцев.