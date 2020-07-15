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Ракурс
Взрыв в кулинарной школе в России попал на видео. Фото: Мойка78

Взрыв в кулинарной школе в России попал на видео

15 июл 2020, 12:31
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Взрыв газа произошел сегодня утром в России. Местом происшествия стала кулинарная школа, расположенная в одном из жилых домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге.

Видео с места инцидента опубликовали в сети. На записях видно пламя и клубы дыма из окон нескольких квартир, а также разбросанные обломки.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадала 50-летняя женщина. Из-за ожогов 70% тела потерпевшая находится в тяжелом состоянии. Не исключено, что она пыталась совершить самоубийство, следствием чего и стал взрыв.

Еще до приезда спасателей люди начали самостоятельно выбираться из горящих квартир через окна и балконы. Затем экстренные службы завершили эвакуацию всех находившихся в здании, пишет Lenta.ru со ссылкой на данные очевидцев.


Бахнуло так, что стекла в соседних (домах — ред.) чуть не повылетали. Подумал сначала, что самолет в аэропорту грохнулся, он тут как раз рядом, — прокомментировал произошедшее очевидец.

Источник: Ракурс


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