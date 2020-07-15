Вибух у кулінарній школі в Росії потрапив на відео. Фото: Мойка78

https://racurs.ua/ua/n141149-vybuh-u-kulinarniy-shkoli-v-rosiyi-potrapyv-na-video.html

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Вибух газу стався сьогодні вранці в Росії. Місцем події стала кулінарна школа, розташована в одному з житлових будинків на Краснопутилівській вулиці в Санкт-Петербурзі.

Відео з місця інциденту опублікували у мережі. На записах видно полум’я та клуби диму з вікон кількох квартир, а також розкидані уламки.

За попередніми даними, унаслідок вибуху постраждала 50-річна жінка. Через опіки 70% тіла потерпіла перебуває у важкому стані. Не виключено, що вона намагалася накласти на себе руки, наслідком чого і став вибух.

Ще до приїзду рятувальників люди почали самостійно вибиратися з палаючих квартир через вікна та балкони. Потім екстрені служби завершили евакуацію усіх, хто був у будинку, пише Lenta.ru з посиланням на дані очевидців.