В одному з головних центрів радіології Росії прогримів вибух. Фото: ІноСМІ

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Ракурс

У Росії в одній із лабораторій Медичного радіологічного наукового центру імені А. Ф. Циба в місті Обнінську (Калузька область) прогримів вибух. За попередніми даними, вибух стався з вини співробітника, який працював із займистою рідиною.

Інцидент стався у приміщенні, яке орендувало Закрите акціонерне товариство «Обнінська хіміко-фармацевтична компанія». Компанія займається виробництвом медичних препаратів, повідомляє у Telegram «Телеканал 360°".

Вибухнули безпечні хімікати на хімічный установці. Пожежі після вибуху не було.

У результаті інциденту постраждав учений. Він госпіталізований з опіками. Його стан оцінюється як вкрай важкий.

Медичний радіологічний науковий центр імені Циба був заснований у 1962 році в Обнінську. Це один із головних онкологічних центрів Росії. У травні 2014 року він став філією Федеральної державної бюджетної установи «Національний медичний дослідний центр радіології» МОЗ РФ.

Як раніше писав «Ракурс», у Москві прогримів вибух у бізнес-центрі «Панорама». Після вибуху сталася пожежа на площі 5 кв. м, яку вдалося швидко ліквідувати.