В одном из главных центров радиологии России прогремел взрыв. Фото: ИноСМИ

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Ракурс

В России в одной из лабораторий Медицинского радиологического научного центра имени А. Ф. Цыба в городе Обнинске (Калужская область) прогремел взрыв. По предварительным данным, взрыв произошел по вине сотрудника, который работал с воспламеняющейся жидкостью.

Инцидент произошел в помещении, которое арендовало Закрытое акционерное общество «Обнинская химико-фармацевтическая компания». Компания занимается производством медицинских препаратов, сообщает в Telegram «Телеканал 360°".

Взорвались неопасные химикаты на химической установке. Пожара после взрыва не было.

В результате инцидента пострадал ученый. Он госпитализирован с ожогами. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Медицинский радиологический научный центр имени Цыба был основан в 1962 году в Обнинске. Это один из главных онкологических центров в России. В мае 2014 года он стал филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава РФ.

Как ранее писал «Ракурс», в Москве прогремел взрыв в бизнес-центре «Панорама». После взрыва произошел пожар на площади 5 кв. м, который удалось быстро ликвидировать.