Суїциди нардепів пророкують у Раді — Верховна Рада

https://racurs.ua/ua/n141148-pro-mojlyvi-suyicydy-u-radi-zayavyv-nardep.html

Ракурс

Про можливі суїциди у Верховній Раді заявив нардеп з Черкащини Сергій Рудик, який представляє партію «За майбутнє". Парламентар заговорив про самогубства депутатів на пленарному засіданні 15 липня під час обговорення законопроекту № 3644, який передбачає внесення змін до закону «Про статус народного депутата України».

Особливо гаряче тривало обговорення необхідності наявності вищої освіти у помічників народних депутатів. Про це згадав і Рудик. «Ракурс» записав його пряму мову:

Рідко я кажу з цієї трибуни ці слова, але зараз саме час. Це дуже вчасний законопроект. Якщо ми його не ухвалимо, то найближчим часом кількість суїцидів у Верховній Раді може «зашкалити». Так, я не обмовився. Серед нас є купа народних депутатів, які за рік депутатської діяльності не те, що зрозуміти суть законопроектів, які нам пропонують до розгляду, а навіть прочитати їх не мають часу. Вони є в кожному ряді (у сесійній залі — ред.), подивіться по сусідах. Вони роблять вигляд, що вони працюють. Насправді — вони не працюють. З різних причин. Хтось просто через відсутність досвіду, хтось — через відсутність знань, а хтось просто «забив» на це і робить вигляд, що він насправді розумний.

Далі нардеп запропонував колегам змоделювати ситуацію щодо помічника парламентаря:

І уявіть собі ситуацію: сидить такий енний депутат Верховної Ради і до нього приходить дівчинка, 21 рік, яка закінчила Київський інститут міжнародних відносин… І за 30 секунд розкладає те, що він не може осягнути за тиждень. Це шок! Це може провокувати суїциди, бо людина зрозуміє, як це відбувається. Дівчинка розуміє, а він не розуміє. Я гіперболізую, надіюся, ви розумієте.

Нардеп пояснив, що він перебільшував у своєму виступі, але виступив категорично проти ухвалення законопроекту № 3644 у запропонованому вигляді.