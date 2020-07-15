Рада змінює межі районів і призначає місцеві вибори — трансляція з парламенту

https://racurs.ua/ua/n141134-rada-zminuie-meji-rayoniv-i-pryznachaie-miscevi-vybory-translyaciya-z-parlamentu.html

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У нардепів 15 липня — важкий день. Рада планує розглянути майже 20 пунктів порядку денного, частина питань — надважливі для країни.

Зокрема, йдеться про постанови, які утворюють та ліквідовують райони (№ 3650) і призначають чергові місцеві вибори у 2020 році на 25 жовтня (№ 3809).

У першому читанні нардепи розглянуть законопроекти, що стосуються діяльності Верховної Ради і народних депутатів, наприклад, щодо підстав відсутності депутатів на пленарних засіданнях.

У другому читанні планується розглянути закони «Про оборонні закупівлі», «Про розвідку», про зміни до закону «Про Службу зовнішньої розвідки».

У планах Верховної Ради розгляд чотирьох законопроектів, що стосуються захисту прав дітей.

Планується розглянути і постанову щодо нелегітимного проведення загальноросійського голосування по поправках до Конституції РФ в окупованому росіянами Криму.