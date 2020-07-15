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Рада меняет границы районов и назначает местные выборы — трансляция из парламента, фото — Ян Доброносов

Рада меняет границы районов и назначает местные выборы — трансляция из парламента

15 июл 2020, 10:00
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У нардепов 15 июля — тяжелый день. Рада планирует рассмотреть около 20 пунктов повестки дня.

В частности, речь идет о постановлениях, которые образуют и ликвидируют районы (№ 3650) и назначают очередные местные выборы в 2020 году на 25 октября (№ 3809).

В первом чтении нардепы рассмотрят законопроекты, касающиеся деятельности Верховной Рады и народных депутатов, например, о причинах отсутствия депутатов на пленарных заседаниях.

Во втором чтении планируется рассмотреть законы «Об оборонных закупках», «О разведке», об изменениях в закон «О Службе внешней разведки».


В планах Верховной Рады рассмотрение четырех законопроектов, касающихся защиты прав детей.

Планируется рассмотреть и постановление о нелегитимном проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в оккупированном россиянами Крыму.

Источник: Ракурс


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