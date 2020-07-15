Коронавирус в Украине. Фото: Слуга народа

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки подхватили 836 человек. За 14 июля болезнь преодолели 977 человек, а 15 больных умерли.

С начала эпидемии зарегистрировали 55 тыс. 607 случаев коронавирус, выздоровел 28 тыс. 131 больной, а от COVID-19 умерли 1 тыс. 427 человек. По состоянию на 15 июля активно болеют 26 тыс. 49 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрирована во Львовской (241,5), Черновицкой (222,9) и Закарпатской (206,7) областях.

Случаи коронавируса зафиксированные в регионах:

Винницкая область — 2 тыс. 194 случаи;

Волынская область — 3 тыс. 117 случаев;

Днепропетровская область — 1 тыс. 155 случаев;

Донецкая область — 767 случаев;

Житомирская область — 1 тыс. 550 случаев;

Закарпатская область — 4 тыс. 112 случаев;

Запорожская область — 631 случай;

Ивано-Франковская область — 3 тыс. 178 случаев;

Кировоградская область — 674 случая;

Киев — 6 тыс. 497 случаев;

Киевская область — 3 тыс. 128 случаев;

Львовская область — 7 тыс. 425 случаев;

Луганская область — 97 случаев;

Николаевская область — 494 случая;

Одесская область — 2 тыс. 314 случаев;

Полтавская область — 337 случаев;

Ровенская область — 4 тыс. 782 случаи;

Сумская область — 346 случаев;

Тернопольская область — 2 тыс. 292 случаи;

Харьковская область — 2 тыс. 787 случаев;

Херсонская область — 205 случаев;

Хмельницкая область — 922 случая;

Черновицкая область — 5 тыс. 208 случаев;

Черкасская область — 771 случай;

Черниговская область — 624 случая.

Напомним, 13 июля коронавирус обнаружили у 638 граждан, а выздоровел от болезни 651 пациент. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировали во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях.