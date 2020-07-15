Столкновение поездов в Чехии унесло жизнь машиниста, 35 пострадавших — названа причина аварии

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Столкновение поездов в Чехии произошло в 21.42 14 июля на главной железнодорожной линии недалеко от станции Чески-Брод, расположенной под Прагой. Грузовой поезд столкнулся с пассажирским поездом.

По состоянию на утро 15 июля, на железнодорожных путях продолжаются аварийные работы, движение поездов приостановлено. Авария унесла жизнь 40-летнего машиниста пассажирского поезда, который недавно вернулся из отпуска. Еще 35 пассажиров получили ранения, в том числе четыре — серьезно травмированы. Среди пострадавших восемь несовершеннолетних, пишет издание novinky.cz.

По словам министра транспорта Карела Гавличека, причиной трагического столкновения поездов, вероятно, стала человеческая ошибка. Один из поездов шел на красный свет. Причина таких действий машиниста пока не установлена.

Известно, что пассажирский поезд CityElefant, который направлялся в Прагу, столкнулся с почтовым поездом СD Cargo, который стоял, дожидаясь сигнала на станции Чески-Брод.

Четверо тяжело раненых пассажиров находятся в больницах Праги. Министр транспорта отметил, что железная дорога, на которой произошло столкновение, может похвастаться своей технической оснасткой и защищенностью в Чехии. Поэтому, вероятно, причина аварии не связана с техническими неисправностями.