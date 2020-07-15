Зіткнення потягів у Чехії забрало життя машиніста, 35 потерпілих — названо причину аварії

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Зіткнення потягів у Чехії сталося о 21.42 14 липня на головній залізничній лінії неподалік від станції Ческі-Брод, що розташована під Прагою. Вантажний потяг зіткнувся з пасажирським поїздом.

Станом на ранок 15 липня на залізничних шляхах тривають аварійні роботи, рух потягів припинено. Аварія забрала життя 40-річного машиніста пасажирського поїзда, який нещодавно повернувся з відпустки. Ще 35 пасажирів дістали поранень, з них четверо серйозно травмовані. Серед потерпілих восьмеро неповнолітніх, пише видання novinky.cz.

За словами міністра транспорту Карела Гавлічека, причиною трагічного зіткнення поїздів, ймовірно, стала людська помилка. Один з потягів йшов на червоне світло. Причина таких дій машиніста наразі не відома.

Пасажирський поїзд CityElefant, який прямував до Праги, зіштовхнувся з поштовим потягом СD Cargo, який стояв, відповідно до сигналу на станції Ческі-Брод.

Четверо важко поранених пасажирів перебувають у лікарнях Праги. Міністр транспорту зазначив, що залізнична колія, на якій сталося зіткнення, найкраще облаштована та захищена у Чехії. Тому, ймовірно, причина аварії не пов’язана з технічними несправностями.