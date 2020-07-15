Співпраця з МВФ — Фонд і Зеленський по-різному розтлумачили свою розмову, фото — ОП

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Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

В офіційних повідомленнях Офіс президента та МВФ по-різному розтлумачили розмову.

Директорка МВФ висловила Зеленському «занепокоєння щодо тиску на НБУ» і сказала йому, що реформа НБУ та його результати за останні п’ять років є «чіткою історією успіху для України».

Георгієва нагадала Зеленському, що «незалежний центральний банк допомагає макроекономічній стабільності, підтримує довіру інвесторів та захищає фінансову систему», а це є найважливішими передумовами для інвестицій та зростання.

У своєму зверненні МВФ закликав Зеленського дотримуватися обґрунтованої грошово-кредитної та фінансової політики.

Президент України обмежився висловами про те, що продовження активної співпраці з МВФ у межах нової програми stand-by є важливим пріоритетом для України, а також про «всебічну підтримку, яку надає МВФ».

Зеленський повідомив, що до кінця тижня запропонує парламенту кандидатуру голови НБУ.

Це буде незалежний технократ, який продовжуватиме незалежний курс Нацбанку, — сказав Зеленський і запевнив Георгієву, що має намір продовжувати співпрацю з МВФ.

Раніше Зеленський заявляв про те, що гривня «повинна впасти бодай до 30 грн/дол». Президент розповів про це під час нещодавньої поїздки і зустрічі з чернівецьким бізнесом. Зеленський також заявив, що ситуація з Нацбанком стабілізується сама собою, а всі труднощі — це наслідок високосного року.