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Погода в Україні погіршиться. Фото: flickr.com

Зливи та шквали — синоптики попередили про погіршення погоди (КАРТА)

15 лип 2020, 09:09
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Погода в Україні сьогодні, 15 липня, сильно погіршиться.

Сильні зливи та пориви вітру 15−20 м/с обіцяють у Сумській та Харківській області. Оголошено перший рівень небезпечності (жовтий). Синоптики радять проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ. Такі погодні умови загрожують населенню, інфраструктурі та навколишньому природному середовищу. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Також у Миколаївській, Херсонській, Донецькій області та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Крім того, синоптики заявили, що у разі підвищення рівня води 1−3 см на річці Прип’ять в створi поста Рiчиця та на річці Стохiд в створi поста Любешiв вiдбуватиметься подальше затоплення сiльгоспугiдь та присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського i Любешiвського районiв Волинської областi.

Складні погодні умови в Україні. Карта: Гідрометцентр


Пожежна небезпека в Україні. Карта: Гідрометцентр

Нагадаємо, у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях сьогодні прогнозують опади. У Гідрометцентрі обіцяли, що повітря вдень прогріється до 17−27° вище нуля.

Джерело: Ракурс


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