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Погода в Україні погіршиться. Фото: flickr.com
Зливи та шквали — синоптики попередили про погіршення погоди (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n141130-zlyvy-ta-shkvaly-synoptyky-poperedyly-pro-pogirshennya-pogody-karta.htmlРакурс
Погода в Україні сьогодні, 15 липня, сильно погіршиться.
Сильні зливи та пориви вітру 15−20 м/с обіцяють у Сумській та Харківській області. Оголошено перший рівень небезпечності (жовтий). Синоптики радять проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ. Такі погодні умови загрожують населенню, інфраструктурі та навколишньому природному середовищу. Про це повідомляє український Гідрометцентр.
Також у Миколаївській, Херсонській, Донецькій області та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Крім того, синоптики заявили, що у разі підвищення рівня води 1−3 см на річці Прип’ять в створi поста Рiчиця та на річці Стохiд в створi поста Любешiв вiдбуватиметься подальше затоплення сiльгоспугiдь та присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах Ратнiвського i Любешiвського районiв Волинської областi.
Нагадаємо, у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях сьогодні прогнозують опади. У Гідрометцентрі обіцяли, що повітря вдень прогріється до 17−27° вище нуля.
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