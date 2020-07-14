Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n141107-minlyva-hmarnist-ta-poholodannya-pogoda-v-ukrayini-na-15-lypnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 15 липня очікується дощова з грозами на сході країни. Опади прогнозують у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

На решті території держави хмарність з проясненнями. Вночі очікується похолодання — температура повітря буде від 9° до 16° тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть 17−27° вище нуля. Вітер обіцяють північно-західний 3−8 м/с та західний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 15 липня прогнозується дощова лише вночі, а вдень — без істотних опадів. Вночі повітря прогріється до 12−14° тепла, а вдень — 20−22° вище нуля.

Погодні умови в Харкові у середу будуть складними — очікуються дощі та грози. Температура повітря вночі 12−14° тепла, вдень 20−22° вище нуля.

Погода в Одесі завтра теж очікується малохмарна, але сонце все ж з’являтиметься з-за хмар. Температура повітря вночі очікується 13−15° тепла, а вдень — 24−26° вище нуля.

Погода у Львові 15 липня буде малохмарна, а температурні показники будуть наступними — вночі 9−11° тепла, а вдень — 20−22° вище нуля.

Погода в Карпатах найближчої доби очікується з сонцем та мінливою хмарністю. Стовпчики термометрів в темну пору доби покажуть 9−11° тепла, а вдень 20−25° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 15 липня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 14 липня буде не надто теплою і в західних, центральних та північних областях країни температура повітря вдень коливатиметься від 19° до 21°.