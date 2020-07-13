Погода в Україні. Фото: Сильні Новини

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Погода в Україні 14 липня буде не надто теплою. У західних, центральних та північних областях країни температура повітря вдень коливатиметься від 19° до 21°. Найтепліше буде на півдні, тут стовпчики термометрів покажуть 25−27°. На сході країни вдень повітря прогріється до 24−26°.

На півночі та сході країни протягом доби прогнозуються дощі з грозами. На решті території опадів не очікується, але на небі може спостерігатися хмарність, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 14 липня буде не дуже теплою, але без опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 12−14°, вдень — піднімуться до 18−20°. Вітер північно-західний, 7−12 м/ с.

Погода у Львові очікується сухою і не дуже теплою. Вночі температура повітря становитиме 10−12°, вдень — 19−21°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде теплою і без опадів. Вночі термометри покажуть 15−17°, вдень — 24−26°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Дніпрі 14 липня буде дощовою. Температура повітря вночі опуститься до 12−14°, вдень — підніметься до 19−21°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові буде теплою, але дощовою. Вночі синоптики прогнозують температуру повітря 17−19°, вдень — 22−24°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті 14 липня буде відносно теплою, доба мине без опадів. Вночі температура становитиме 10−12°, вдень повітря прогріється до 20−22°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 14 липня буде не дуже спокійною. Очікуються збурення магнітного поля, які посиляться у другій половині доби.