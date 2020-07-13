Пожежа в Росії охопила лакофарбовий склад — дим видно за 30 км, фото — МНС РФ

https://racurs.ua/ua/n141054-pojeja-v-rosiyi-ohopyla-lakofarbovyy-sklad-dym-vydno-za-30-km-video.html

Ракурс

Пожежу у Росії гасять на складі з лаками і фарбою. У Самарі загорілося на площі 2,5 тис. кв. м. До місця надзвичайної події підганяють пожежний поїзд, а також катери і вертольоти.

Російські рятувальники присвоїли пожежі третій ранг складності з п’яти можливих. Її гасять майже 200 осіб та 60 одиниць техніки.

Склад знаходиться в промисловій зоні Самари, повідомила прес-служба МНС РФ.

На складі знаходилося на момент загоряння понад 100 т продукції. В рятувальників є труднощі із водопостачанням, тому залучили поїзд та авіацію. У будівлі вже впав дах. Про постраждалих не повідомляється.

Густий дим із Заводського шосе видно з будь-якої точки Самари. Гігантський стовп диму видно навіть із сусіднього Новокуйбишевська, який знаходиться за 30 км від Самари.