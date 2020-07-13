Струмом по коронавірусу вирішив вдарити власник англійського пабу. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n141053-strumom-po-koronavirusu-vyrishyv-vdaryty-vlasnyk-angliyskogo-pabu.html

Ракурс

У Великій Британії паби відкриті для відвідувачів, але багато англійців ігнорують правила дистанціювання і за звичкою товпляться поблизу барної стійки. Це не сподобалося Джонні Макфаддену, власнику пабу Star Inn у Корнуоллі, і він вирішив захистити своїх співробітників від зараження досить оригінальним способом.

Господар закладу встановив уздовж барної стійки електричну огорожу і повісив табличку: «Обережно, огорожа під напругою», повідомляє Cornwalllive.

Макфадден заявляє, що на такий крок він пішов заради загального блага. Загрозливий напис спрацював і відвідувачі тепер тримаються від барної стійки на чималій відстані.

Господар пабу зізнався, що огорожа зазвичай не під напругою і її встановили суто з метою залякування. Також Макфадден заявив, що загрозливий напис діє краще будь-якого електричної огорожі.

Попри те, що господар пабу стверджує, що огорожу знеструмлено, двоє відвідувачів вже поскаржилися, що їх вдарило струмом.

Як раніше писав «Ракурс», в Ізраїлі розробили спеціальну антикоронавірусну маску для відвідування ресторанів та кафе. У такій масці можна їсти і пити. Під час натискання спеціального важеля маска відкривається, звільняючи доступ до рота.